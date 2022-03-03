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الإمارات تخفف قيود دخول الأوكرانيين إلى أراضيها بعد يومين من فرضها

i24news

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متحف المستقبل في الامارات
GIUSEPPE CACACE / AFPمتحف المستقبل في الامارات

قالت سفارة كييف في الإمارات إن السلطات الإماراتية علقت مؤقتًا الإعفاءات من التأشيرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء

تراجعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، عن موقفها السابق، بشأن فرض قيود على دخول المواطنين الأوكرانيين إلى البلاد لتعلن أن هؤلاء مؤهلون للحصول على تأشيرات لدى وصولهم إلى الدولة الخليجية.

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وقالت سفارة كييف في الإمارات في وقت سابق إن السلطات الإماراتية علقت مؤقتًا الإعفاءات من التأشيرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وهي خطوة انتقدتها أوكرانيا لأن الدول الأوروبية تنتهج سياسة "الباب المفتوح" للاجئين.

وفي تحول واضح عن هذا القرار، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن "المواطنين الأوكرانيين ما زالوا مؤهلين للحصول على التأشيرات".

وقال ممثل بالسفارة الأوكرانية لرويترز إن البعثة تعمل للحصول على تأكيد رسمي من الإمارات.

يذكر أن دول الخليج العربية الست ايدت التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء على إدانة روسيا لغزوها ومطالبة موسكو بسحب قواتها العسكرية.