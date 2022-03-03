رفع المتظاهرون لافتات منددة بالحرب كما رددوا نداءات تعبر عن استيائهم من الحرب والسياسة

تجمع عشرات المتظاهرين الإسرائيليين المحتجين ضد الحرب في أوكرانيا ومناهضين للغزو الروسي، مساء اليوم الخميس، في ساحة مسرح هبيما في تل أبيب. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالحرب كما رددوا نداءات تعبر عن استيائهم من الحرب والسياسة على غرار "المجد لأوكرانيا" و"بوتين هتلر".

مراسل قناة i24news تواجد في المكان ورصد الحدث.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أشار خلال خطابه الذي ألقاه اليوم من مخبئه في أوكرانيا إلى شعوره بالإحباط من موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اعتبره أنه لم يرتق إلى مستوى التوقعات. وقال بكلمات مجازية "لم أر بينيت يتلفع بالعلم الأوكرايني"، في إشارة واضحة إلى اتخاذ بينيت موقفًا يتسم بالحذر والدبلوماسية حيال غزو روسيا لأوكرانيا.