ولي العهد السعودي يعرض على الرئيس الروسي الوساطة مع أوكرانيا

أوضح ولي العهد موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار

عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استضافة محادثات وساطة بين موسكو وكييف مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني.

ودعا الأمير بن سلمان إلى "حل سياسي" للأزمة وكرر دعمه لتحالف منتجي النفط أوبك الذي يضم روسيا، لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وأضافت "واس" أن الأمير جدد "حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن بن سلمان "أوضح... موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".

وامتنعت دول الخليج العربية، بما في ذلك السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، عن انتقاد الغزو الذي تشنه روسيا حرصًا على علاقاتها المترابطة. لكن دول الخليج صوتت الأربعاء لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.