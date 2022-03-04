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اليوم التاسع للحرب: الأضرار تطال محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الأكبر في أوروبا | التحديثات الجارية

i24news

دقيقة 3
مبنى مدمر بعد هجوم صاروخي روسي على بلدة فاسيلكيف بالقرب من كييف في 27 فبراير 2022
Dimitar DILKOFF / AFPمبنى مدمر بعد هجوم صاروخي روسي على بلدة فاسيلكيف بالقرب من كييف في 27 فبراير 2022

التحديثات الجارية لليوم التاسع من الحرب

أعلنت كييف أنّ نيران القوات الروسية استهدفت الجمعة محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا والأكبر في أوروبا ممّا أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، مطمئنة إلى عدم تضرّر أيّ معدّات "أساسية" فيها، في قصف رأى فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجوءاً من موسكو إلى "الرعب النووي" ومحاولة "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل.

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04 مارس 2022

 كييف تعلن إخماد النيران في محطة زابوريجيا النووية