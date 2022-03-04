اليوم التاسع للحرب: الأضرار تطال محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الأكبر في أوروبا | التحديثات الجارية

التحديثات الجارية لليوم التاسع من الحرب

أعلنت كييف أنّ نيران القوات الروسية استهدفت الجمعة محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا والأكبر في أوروبا ممّا أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، مطمئنة إلى عدم تضرّر أيّ معدّات "أساسية" فيها، في قصف رأى فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجوءاً من موسكو إلى "الرعب النووي" ومحاولة "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل.

لمتابعة التغطية السابقة للتطورات في أوكرانيا، يمكنكم دخول الرابط التالي