اسرائيل تتوقع وصول عشرات الآلاف من المهاجرين اليهود من أوكرانيا وروسيا

تستعد إسرائيل لاستيعاب اليهود بغرف الفنادق، والاعتراف بالمهاجرين من أوكرانيا كلاجئين حرب

تواجه دولة إسرائيل موجة هجرة كبيرة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وصول عشرات الآلاف من اليهود. ويقول مسؤولون كبار في منظمة "ناتيف" في مكتب رئيس الوزراء، المسؤول عن إصدار تأشيرات الهجرة لليهود، إن التقديرات تشير إلى أنه هناك حوالي 20 إلى 30 الف يهودي سيهاجرون إلى إسرائيل من أوكرانيا، إلى جانب زيادة كبيرة متوقعة للهجرة من روسيا.

في غضون ذلك، اعترفت وزارة الهجرة والاستيعاب بأن المهاجرين من أوكرانيا يفرون من منطقة المعركة والطوارئ وستمنحهم منحة لمرة واحدة بقيمة آلاف الشواقل.

منذ الحرب، عمل قناصل ناتيف خارج حدود أوكرانيا واستقبلوا الجماهير في وارسو وبودابست وبوخارست. حتى الآن، أصدروا حوالي 600 تأشيرة هجرة. كما تلقت مراكز الطوارئ التابعة للوكالة حوالي 9000 طلب من يهود في أوكرانيا، وأعرب حوالي 5000 منهم عن نيتهم بالهجرة إلى إسرائيل. في الوقت نفسه، هناك زيادة كبيرة في طلبات الهجرة من روسيا أيضًا - حوالي 500 طلب يوميًا.

بعد هذا الوضع، قررت وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تيمانو شيتا، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، تسهيل التعامل مع المتقدمين للهجرة من أوكرانيا وروسيا، مثل الإعفاء من شهادة النزاهة.

في الوقت نفسه، وبتوجيه من تيمنو شيتا، قررت وزارة الهجرة والاستيعاب الاعتراف بالمهاجرين الأوكرانيين الفارين من مناطق المعارك والطوارئ، ومنحهم منحة لمرة واحدة، بالإضافة إلى سلة الاستيعاب والسكن المؤقت في فندق، حسب. وفقًا لقرار الوزارة ، سيحصل كل مهاجر يأتي من أوكرانيا على منحة لمرة واحدة تبلغ حوالي 6000 شيكل، وسيحصل الزوجان على 11000 شيكل وستتلقى أسرة 15000 شيكل.