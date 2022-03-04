الحلف الأطلسي يرفض فكرة إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

شدد ينس على أنه من واجب الناتو ضمان عدم امتداد الصراع الدائر حاليا إلى خارج أوكرانيا، واصفا بالأسوأ منذ عقود.

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، مساء اليوم الجمعة، أن "الحلف لن يقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، بعدما طلبت كييف المساعدة لوقف القصف الروسي"وقال بأن "الحلفاء متفقون على وجوب عدم استخدام طائرات الناتو في المجال الجوي الأوكراني أو نشر جنود للناتو في الأراضي الأوكرانية".

جاءت تصريحاته بعد اجتماع عاجل مع وزراء خارجية دول الحلف، حيث دعا ينس ستولتنبرغ الرئيس الروسي إلى وقف الحرب في أوكرانيا المجاورة، بشكل فوري، ودون أي شروط.وقال "لن ندخل في حرب ضد روسيا في أوكرانيا"، مضيفا أن هناك الكثير على المحك، وينبغي إعطاء الفرص للخيارات الديبلوماسية.

وشدد على أنه من واجب حلف شمال الأطلسي ضمان عدم امتداد الصراع الدائر حاليا إلى خارج أوكرانيا، واصفا الحرب بالأسوأ منذ عقود.