نائبة وزير الخارجية الأمركي تزور المغرب والجزائر وتركيا وإسبانيا ومصر لمناقشة "الغزو الروسي لأوكرانيا"

"حيث ستقود الوفد الأمريكي إلى الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب حول القضايا السياسية الإقليمية"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ستتوجه إلى تركيا وإسبانيا والمغرب والجزائر ومصر في الفترة من 4 إلى 11 مارس/آذار الجاري لمناقشة "غزو بوتين المتعمد وغير المبرر لأوكرانيا".

وستسافر بعد ذلك "إلى الرباط والدار البيضاء بالمغرب في الفترة من 8 إلى 9 مارس، حيث ستقود الوفد الأمريكي إلى الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب حول القضايا السياسية الإقليمية" وستلتقي مع وزير الخارجية ناصر بوريطة وبمسؤولين حكوميين كبار آخرين. "كما ستلقي ملاحظات رئيسية في حدث يوم المرأة العالمي يشارك فيه رواد الأعمال وسيدات الأعمال وستلتقي بالشباب المغربي".

ومن المغرب ستتوجه إلى الجزائر في الفترة من 9 إلى 10 مارس، "وستلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية. وفي 10 مارس، ستلتقي بوزير الخارجية رمضان لعمامرة لترؤس الوفد الأمريكي للحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة والجزائر".

وبعد ذلك ستتوجه إلى إسبانيا في الفترة من 6 إلى 8 مارس/آذار الجاري للمشاركة في افتتاح حوار الأمن السيبراني بين الولايات المتحدة وإسبانيا في 7 مارس/آذار مع وزيرة الدولة والتعاون الدولي أنجيلس مورينو باو. كما ستجتمع ووزير الخارجية لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات بما في ذلك هجوم روسيا على أوكرانيا.