تقرير: الرئيس الأوكراني نجا من ثلاث محاولات اغتيال من طرف "مرتزقة فاغنر، وقوات شيشانية خاصة"

تقرير"مجموعة فاغنر التي تضمّ 400 عضو في كييف، تسللت إلى أوكرانيا مع لائحة بأسماء 24 شخصا لقتلهم"

أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليومية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نجا من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل الأسبوع المنصرم، وأشارت إلى أن "مرتزقة فاغنر، وقوات شيشانية خاصة تم إرسالهم لاغتيال زيلينسكي".

وفقًا لصحيفة "ذا تايمز" تم إبلاغ أوكرانيا بهذه الخطط من قبل أعضاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المعارضين للحرب، وذكرت أن مجموعة فاغنر تكبدت خسائر كبيرة خلال محاولاتها لاغتيال الرئيس الأوكراني، وذكرت الصحيفة أن إحدى المجموعات التي حاولت قتل زيلينسكي هي مجموعة "فاغنر" التي تضمّ 400 عضو في كييف، الذين تسلّلوا إلى أوكرانيا مع لائحة بأسماء 24 شخصاً لقتلهم.

وقال مصدر للصحيفة إن المجموعة ستذهب إلى هناك بمهمة رفيعة المستوى، وهي إزالة رأس الدولة، وهو أمر يريد الروس إنكاره، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون أكبر مهمة للروس في ما يتعلّق بالتأثير على السياسة السيادية الروسية، "سيكون لها تأثير كبير على الحرب"، وفق قوله.

وكشفت مصادر لصحيفة "ذا تايمز" عن أن" مليشيا فاغنر اطلعت على خطط بوتين بشأن أوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم، قبل وقت طويل من إبلاغ الجيش الروسي. وكان يخشى الجنود والجنرالات معارضة خطط الغزو، وتمّ إعدام العديد منهم جراء ذلك، بحسب ادعاء المرتزقة"

وأكد وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، محاولات الاغتيال الثلاث، أنه تلقى معلومات من عملاء مزدوجين "لا يريدون أن يكونوا جزءاً من هذه الحرب الدامية".