الخارجية الأمريكية: روسيا تشكل تهديدا على جميع دول العالم وتنتهك القانون الدولي يوميا

بلينكن"بوتين ينتهك القانون الدولي يوميا ونحن ملتزمون ببذل الجهود الممكنة لوقف الاعتداء الروسي على أوكرانيا"

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة، إن" وسيا تشكل تهديدا على جميع دول العالم وأن بوتين ينتهك القانون الدولي يوميا"وأكد على "إننا ملتزمون ببذل جميع الجهود الممكنة لوقف الاعتداء الروسي على أوكرانيا".

ومن جهته دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القصف العشوائي في أوكرانيا.، وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية من دول الاتحاد ودول أخرى لمناقشة أزمة أوكرانيا "هذه حرب بوتين، وعلى بوتين أن يوقف هذه الحرب".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".