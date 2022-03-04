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وصول شحنة إسرائيلية من 100 طن من المساعدات الإنسانية للأوكرانيين إلى بولندا

i24NEWS

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وصول شحنة من المساعدات الإنسانية الإسرائيلية إلى بولندا في 4 مارس 2022.
Shlomi Amsalem/GPOوصول شحنة من المساعدات الإنسانية الإسرائيلية إلى بولندا في 4 مارس 2022.

اللشاحنات التي تحمل الشحنة في طريقها الآن إلى الحدود الأوكرانية وستواصل طريقها إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمهة، أن شحنة 100 طن من المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الموجهة إلى الأوكرانيين وصلت إلى بولندا بعد رحلة استمرت ثلاثة أيام وتشمل المساعدات 17 طنا من المعدات الطبية والأدوية وأنظمة تنقية المياه ومجموعات إمدادات المياه الطارئة.

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وأفادت وزارة الخارجية إلى أن المساعدات المرسلة تفي لـ 100 ألف شخص وخيام شتوية لـ 3000 شخص و15000 بطانية و3000 سرير على شكل أكياس و2700 معطف شتوي.

وقالت بأن "الشاحنات التي تحمل الشحنة في طريقها الآن إلى الحدود الأوكرانية وستواصل طريقها إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، حيث أقامت إسرائيل سفارة بعد إجلاء بعثتها في كييف"

وكانت أوكرانيا قد شكرت إسرائيل على لفتتها، على الرغم من أن العديد من قادتها يصرون على أن كييف بحاجة إلى معدات عسكرية في هذا الوقت "ورفضت إسرائيل الانصياع لهذا الطلب لأنها تسعى للحفاظ على العلاقة مع روسيا التي تسيطر على المجال الجوي لسوريا المجاورة"