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الرئيس الروسي: مستعد للحوار مع أوكرانيا بشرط "تلبية جميع مطالبنا"

i24NEWS

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يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم رفع العلم على متن العبارة مارشال روكوسوفسكي عبر رابط فيديو في مقر إقامة نوفو-أوغاريوفو الحكومي خارج موسكو في 4 مارس 2022.
Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFPيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم رفع العلم على متن العبارة مارشال روكوسوفسكي عبر رابط فيديو في مقر إقامة نوفو-أوغاريوفو الحكومي خارج موسكو في 4 مارس 2022.

"روسيا منفتحة على الحوار مع الطرف الأوكراني وكل الساعين إلى السلام في أوكرانيا لكن شرط أن تلبىية مطالبنا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في اتصال مع المستشار الألماني اولاف شولتس، إن "الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول بكل المطالب الروسية".

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وأكد فلاديمير بوتين لشولتس أن "القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية معتبرا الاتهامات بهذا الخصوص "مفبركة" على ما أعلن الكرملين، في ما وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين قال إن التقارير عن "غارات جوية متواصلة على كييف ومدن كبيرة أخرى هي أنباء كاذبة تصب في إطار الدعاية".