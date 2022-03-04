مجموعة السبع: نحث روسيا على وقف هجماتها في أوكرانيا وعدم استهداف المنشآت النووية

أعربت مجموعة 7 "فرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا لغزوها أوكرانيا" والتزمت بمواجهة "حملة التضليل الروسية"

حثت دول مجموعة السبع في بيان، اليوم الجمعة، روسيا على وقف هجماتها في أوكرانيا خاصة تلك التي تستهدف المنشآت النووية" وأعربت عن نيتها "فرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا لغزوها أوكرانيا" والتزمت بمواجهة "حملة التضليل الروسية".

وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان "سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة ردا على العدوان الروسي" ونددوا كذلك بالتضليل الإعلامي الذي تنتهجه "الحكومة الروسية ووسائل الاعلام التابعة لها" إذ أن "الدفق المتواصل للمعلومات المفبركة يعرض للخطر مزيدا من الأرواح".

ورحبت مجموعة السبع التي ترئسها ألمانيا هذه السنة "بإعلان موسكو وكييف إقامة ممرات إنسانية" معتبرة أنها "مرحلة أولى مهمة. ويجب ان تطبق بشكل موثوق وسريع"وأضاف البيان "ندين الهجمات التي تستهدف المدنيين الأوكرانيين والمنشآت المدنية بما يشمل المدارس والمستشفيات. وندعو روسيا إلى احترام واجباتها كاملة المترتبة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان".