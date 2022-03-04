روسيا تعلن حجب فيسبوك بتهمة بتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على وقع الحرب في أوكرانيا

هذه القيود تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية

أعلنت الهيئة الناظمة في روسيان اليوم الجمعة، حجب فيسبوك في البلاد على وقع الحرب مع أوكرانيا، متهما شبكة التواصل الاجتماعية ب"التمييز" حيال وسائل الإعلام الروسية مثل تلفزيون زفيزدا التابع لوزارة الدفاع ووكالة أنباء ريا نوفوستي وقناة روسيا اليوم RT العالمية أو موقعي Lenta.ru وGazeta.ru.

وأعلنت هيئة على تطبيق تلغرام "تم اتخاذ القرار بحجب فيسبوك" اعتبارا من الجمعة، وقالت إن "هذه القيود تنتهك المبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس دون عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

وحجبت الهيئة الناظمة أيضًا بي بي يس والاذاعة والتلفزيون الألماني الدولي Deutsche Well والموقع الروسي المستقل Meduza (ومقره في ريغا) وراديو Svoboda والفرع الروسي لإذاعة راديو أوروبا الحرة RFE / RL وغيرها من المواقع الإخبارية لم تسمها.

وذكر صحافيو وكالة فرانس برس في روسيا أن فيسبوك لم يعد يعمل خارج الشبكة الخاصة الافتراضية vpn.

كانت موسكو أعلنت قبل أسبوع عن "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل فيسبوك بعد تقييد وظائف حسابات وسائل الإعلام الروسية هذه.

منذ بداية غزو موسكو لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، صعدت السلطات الروسية ضغوطها على آخر وسائل الإعلام المستقلة وعلى كبرى مواقع التواصل الاجتماعي.

وهكذا اعتمد النواب الروس الجمعة قانونا يفرض عقوبات قاسية على من ينشر "معلومات كاذبة عن الجيش".