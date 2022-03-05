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وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول

i24NEWS - AFP

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الدخان يتصاعد من قاعدة للدفاع الجوي في أعقاب غارة روسية على ما يبدو في ماريوبول، أوكرانيا، الخميس 24 فبراير/شباط 2022.
(AP Photo/Evgeniy Maloletka)الدخان يتصاعد من قاعدة للدفاع الجوي في أعقاب غارة روسية على ما يبدو في ماريوبول، أوكرانيا، الخميس 24 فبراير/شباط 2022.

قالت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع إن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات"

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت أن القوات الروسية تعلن وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية.

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و من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، وقفا لإطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو، حسب موقع أورونيوز.

وقالت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع إن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات" السلاح اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش و"فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وكان رئيس بلدية مدينة ماريوبول، قد اتهم الخميس الماضي القوات الروسية والقوات الموالية لروسيا بالسعي إلى محاصرة المدينة، ومنع عمليات الإجلاء وإمداد المدينة الساحلية.