الحرب في أوكرانيا: سنغافورة تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

أعلنت سنغافورة اليوم السبت، فرض عقوبات على روسيا تشمل أربعة بنوك وحظر تصدير للإلكترونيات وأجهزة الكومبيوتر والمواد العسكرية، في خطوة نادرة من المركز المالي الآسيوي ردا على ما وصفته "بسابقة خطيرة" لموسكو في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "لا يمكننا قبول انتهاك الحكومة الروسية سيادة ووحدة أراضي دولة أخرى ذات سيادة"، مضيفة "بالنسبة لدولة صغيرة مثل سنغافورة هذا ليس مبدأ نظريا ولكنه سابقة خطيرة. ولهذا السبب أدانت سنغافورة بشدة الهجوم الروسي غير المبرر". حسب صحيفة الشرق الأوسط.