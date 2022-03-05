وزير الدفاع الأوكراني: 66200 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، إلى إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية وحظر سبيربنك

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، أن 66224 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية، مؤكدا في منشور على الإنترنت "أن هؤلاء عادوا من الخارج في هذه اللحظة للدفاع عن بلادهم"، قائلا "نحن لا نقهر".

ومن جانب آخر، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، إلى إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية وحظر سبيربنك، أكبر مصارف روسيا، عن نظام "سويفت" العالمي، حسب موقع العربية.

وطالب دميترو كوليبا، في تغريدة على حسابه على تويتر أيضا بتشديد العقوبات على روسيا، التي اتهمها بقصف المناطق السكنية والبنية التحتية الحيوية وتهديد المنشآت النووية، بالإضافة إلى حظر النفط وقطع جميع العلاقات مع موسكو.

https://twitter.com/i/web/status/1500015549291679744 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي نفس السياق، أكدت بريطانيا أن الحكومة الأوكرانية لا تزال تسيطر على العاصمة كييف وعلى مدن خاركيف وشيرنوهيف وماريوبول وبقية المدن الكبرى في البلاد، رغم كافة التقارير المغايرة.

https://twitter.com/i/web/status/1500000875095408640 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في إيجازها اليومي، أن وتيرة الغارات الروسية على أوكرانيا انخفضت خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتتا في تغريدة على حسابها على تويتر إلى أن هناك تقارير عن حرب شوارع مع القوات الروسية في منطقة سومي شرق البلاد.