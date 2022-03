وزير الدفاع الأوكراني: 66200 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، أن 66224 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية، مؤكدا في منشور على الإنترنت "أن هؤلاء عادوا من الخارج في هذه اللحظة للدفاع عن بلادهم"، قائلا "نحن لا نقهر".

ومن جانب آخر، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، إلى إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية وحظر سبيربنك، أكبر مصارف روسيا، عن نظام "سويفت" العالمي، حسب موقع العربية.

وطالب دميترو كوليبا، في تغريدة على حسابه على تويتر أيضا بتشديد العقوبات على روسيا، التي اتهمها بقصف المناطق السكنية والبنية التحتية الحيوية وتهديد المنشآت النووية، بالإضافة إلى حظر النفط وقطع جميع العلاقات مع موسكو.