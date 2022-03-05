أطباء إسرائيليون يساعدون اللاجئين الأوكرانيين بـ "المستشفى الافتراضي"

غادي سيغال "باستخدام الحلول التكنولوجية - معظمها ابتكارات إسرائيلية - يمكن للمرضى استشارة المهنيين الطبيين"

أكد رئيس الطب الداخلي في شيبا أكبر مستشفى في إسرائيل، البروفيسور غادي سيغال، أن مجموعة من الأطباء الإسرائيليين يقدمون مساعدات للاجئين الأوكرانيين من على بعد أكثر من 1200 ميل من خلال "مستشفى افتراضي" يسمح للمتخصصين بتقديم الرعاية لأولئك الذين عانوا جراء غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال البروفيسور غادي سيغال، في تصريح لـ i24NEWS، "إن الأدوات التكنولوجية تمكنني من الرؤية والتحدث والقيام بمعظم الفحوصات الجسدية للمرضى الذين يحتاجونني". مضيفا "باستخدام مجموعة من الحلول التكنولوجية - معظمها ابتكارات إسرائيلية - يمكن للمرضى استشارة المهنيين الطبيين لإجراء فحوصات مختلفة ، بما في ذلك الفحوصات الجسدية"

وتابع البروفيسور غادي سيغال، في تصريح لـ i24NEWS، "كونهم لاجئين ، لا يمكنهم الوصول إلى طبيب الأسرة أو الطب الأساسي"، مشيرا "العديد منهم سألني عن السيطرة على مرض السكري، والالتهابات، والطفح الجلدي، وحتى القضايا الطبية العامة التي تؤثر على النساء الحوامل."

ومن جانب آخر، قالت رئيسةشيبا بيوند جاليا باركاي، لـ i24NEWS: "ما نمتلكه هو العديد من التقنيات التي تساعدنا في توفير الاتصالات والامتحانات"، مؤكدة "يمكننا الاستماع إلى قلب ورئتي المرضى ... رؤية الحلق والأذنين للطفح الجلدي. يمكن للأطباء رؤية ... حوالي 13 علامة حيوية ، بما في ذلك ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وحالات الأكسجين. " مشيرة إلى أن "هذا يكسر كل الحدود".