الحرب الروسية الأوكرانية|| بوتين: "العملية تسير حسب الخطة، والجيش سيحقق أهدافه"
بوتين : فرض القيود على روسيا سيكون لها عواقب وخيمة وهي بمثابة اعلان للحرب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن "كل شيء يسير وفق خطتنا في أوكرانيا. وسيكمل الجيش الروسي حتى يحقق جميع أهدافه في العملية العسكرية".
وفي ظل الاتهامات المتبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار الجزئي والمؤقت في مدينتين بشرق أوكرانيا، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدات صريحة جديدة ضد الحكومة في كييف بعد ظهر اليوم (السبت). وحذر قادتها، من أنهم إذا استمروا في طريقهم الحالي - أي معارضة شديدة للغزو الروسي - فقد تفقد أوكرانيا وضعها كدولة.
كما وجه بوتين تهديدًا حادًا للغرب، مقارنًا العقوبات القاسية المفروضة عليه وعلى بلاده بإعلان للحرب على روسيا.
كما نفى بوتين في تصريحاته الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول احتمال أن تعلن موسكو نظامًا عسكريًا في روسيا، في إطار قمع الاحتجاج داخل البلاد ضد الحرب. وقال إن النظام العسكري ضروري فقط في المناطق التي يوجد فيها "عدوان" أو قتال.
وأشار إلى أنه "ليس لدينا مثل هذا الوضع"، معربًا عن أمله في ألا يكون ذلك ضروريًا. وقال أيضا إنه من غير المتوقع تجنيد خاص للجنود الروس للحرب. وقال "لا يشارك في هذه العملية سوى عسكريون محترفون وضباط وجنود متعاقدون".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ان أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفا في النزاع".
وأوضح بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" التي أعلنت السبت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 آذار/مارس "أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد".
وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
05 مارس 2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان الوزارة: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكراني مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي ان القوات الأوكرانية تسيطر على مدن رئيسية في وسط وجنوب شرق البلاد، بينما تواصل القوات الروسية محاولتها إغلاق وتطويق مدن خاركيف وميكولايف وتشرنيفتسي وسومي.
وادعى زلينسكي أن 10000 جندي روسي قتلوا منذ بداية الحرب.
معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا لكن القارة العجوز قد تشهد مزيدا من موجات النزوح وأكثر تعقيدا.
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السفير الأمريكي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على "التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام".
وحذرت الوزارة السفير الأمريكي من أن تصريحات غراهام "تمثل هجوما يعتبره القانون الجنائي الروسي تعديا على حياة رجل الدولة وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة".
قالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن طائرة روسية أُسقطت على أطراف مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، والتي شهدت قتالًا عنيفًا منذ ما يقرب من أسبوع.
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