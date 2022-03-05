الكرملين: رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت التقى بالرئيس الروسي بوتين في موسكو لمناقشة الأزمة الأوكرانية

رئيس الحكومة الاسرائيلي بينيت التقى اليوم في موسكو الرئيس بوتين

توجه رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت سرًا اليوم السبت، إلى موسكو والتقى في الكرملين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن المتحدث باسم الكرملين في تقريرها. وأفادت الأنباء أن الزعيمين ناقشا الحرب في أوكرانيا.

يأتي التقرير الدراماتيكي في أعقاب عرض بينيت على بوتين في محادثاتهما الأخيرة للتوسط في الأزمة، على خلفية امتناع إسرائيل عن الانضمام إلى العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، اذ نعمل اسرائيل أيضًا للحفاظ على علاقات جيدة مع كييف.

قبل رحلته السرية إلى موسكو، تحدث بينيت إلى بوتين مرتين منذ بداية الغزو الروسي. آخر مكالمة نُشرت يوم الأربعاء، جاءت بعد حوالي ساعتين من حديث بينيت أيضًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زلانسكي. في ذلك المساء بالذات، صوتت إسرائيل لصالح إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن بينيت نفسه لم يدين روسيا بعد بكلماته.

انتهى اجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد حوالي ثلاث ساعات. وقال مصدر سياسي إن الاثنين ناقشا، من بين أمور أخرى وضع الإسرائيليين والجالية اليهودية نتيجة الحرب في أوكرانيا والتقدم في المحادثات النووية في فيينا. واعرب بينيت عن موقف إسرائيل الرافض لعودة الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف المصدر أن بينيت يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في حوار مستمر مع أوكرانيا، وأن الاجتماع مع بوتين جاء بعد سلسلة طويلة من المحادثات التي أجراها بينيت مع القادة خلال الأسبوع الماضي.