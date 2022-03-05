اسرائيل تقيم مستشفى ميدانيًا في أوكرانيا

وفد طبي إسرائيلي ييقيم مستشفى ميدانيا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، مساء اليوم (السبت)، أن إسرائيل ستقيم مستشفى ميدانيًا في أوكرانيا. وسيعمل المستشفى على تشغيل أقسام طبية لاستيعاب الأطفال والبالغين، وسيقيم غرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وعيادة رعاية أولية، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة للطب عن بعد.

واعلنت الوزارة في بيان، نشرته على حسابها بموقع تويتر: "ستقيم إسرائيل مستشفى ميدانيا في أوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".

وأضافت: "في الأسبوع المقبل (يبدأ غدا)، سترسل وزارتا الخارجية والصحة وفدا طبيا إسرائيليا إلى أوكرانيا، والذي سيقيم مستشفى ميدانيا هناك، وسيتم تشغيل المستشفى الميداني من خلال مركز شيبا الطبي وخدمات الصحة العامة (صندوق المرضى) وطواقم طبية في مستشفيات أخرى".

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل إرسال 3 طائرات تضم بما في ذلك مساعدات طبية وبطانيات وخيام تزن 100 طن إلى أوكرانيا.