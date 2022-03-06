الحرب الروسية الأوكرانية|| روسيا تستأنف دك ماريوبول بالرغم من تعاقب العقوبات وتكثيف النشاط الدبلوماسي أميركيًا
ستكون السيطرة على ماريوبول نقطة تحول مهمة تعزز الموقف الروسي بينما تستعد موسكو وكييف لجلسة تفاوض ثالثة الإثنين
استأنف الجيش الروسي في اليوم الحادي عشر للحرب المعلنة من جانب روسيا، مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، السبت وواصل التقدّم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف. وستكون السيطرة على مدينة ماريوبول التي قصفها الروس وحلفاؤهم لأيام عدة، نقطة تحول مهمة في اليوم العاشر من الغزو، بينما تستعد موسكو وكييف لجلسة تفاوض ثالثة الإثنين.
وستؤدي السيطرة على المدينة إلى التحام القوات الروسية الآتية من شبه جزيرة القرم والتي استولت مؤخرا على بيرديانسك وخيرسون، والقوات الانفصالية والروسية في دونباس، وتوحيد هذه القوات للتحرك شمالا. وسيسمح ذلك للجيش الروسي الذي حقق تقدمًا كبيرًا في الأراضي الأوكرانية، بتشديد الضغط العسكري على وسط البلاد وشمالها حيث يحتدم القتال، لا سيما في كييف وخاركيف على ما أوضحت الوكالة الفرنسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات (العسكرية) الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)".
وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأنه ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن هاتفيا الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا.
وأدى النزوح الجماعي إلى تعبئة سياسية قوية، لا سيما في الدول الحدودية مثل بولندا حيث التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت نظيره الأوكراني دميتري كوليبا. وانتهز كوليبا اللقاء للمطالبة بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، معتبرا أن رفض الحلف الأطلسي إقامة منطقة حظر للطيران "مؤشر ضعف".
من جهته، برر رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي خلال زيارة إلى لاتفيا المجاورة لروسيا السبت، قرار الحلف قائلا "إذا تمّ إعلان منطقة حظر جوي، سيتعيّن على شخص ما فرضَها... سيتوجب علينا إذا أن نذهب ونحارب القوات الجوية الروسية بفاعلية".
وكان بوتين قد استقبل السبت في موسكو رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو أول زعيم أجنبي يزور روسيا منذ غزو أوكرانيا، باستثناء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي زارها غداة الغزو لكن زيارته كانت مقررة مسبقا. وأطلق بينيت جهود وساطة في النزاع، إذ اتصل أيضا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل إجراء محادثات في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
في غضون ذلك، وعد أعضاء في الكونغرس الأميركي خلال محادثة افتراضية مع زيلينسكي بصرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار".
كما حضّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الصين على تأدية دور الوسيط في سياق تسوية محتملة للنزاع. من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في محادثة هاتفية مع بلينكن "نشجع على مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا".
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06 مارس 2022
قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام متحديًا إدارة بايدن: "من الواضح لي أن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا حدث تغيير في النظام في روسيا.. بوتين مجرم حرب يجب أن يذهب - بأيدي الشعب الروسي - بأي وسيلة ممكنة". وتابع: "أتحدى الوزير بلينكين وإدارة بايدن بإعلان أنشطة بوتين ودائرته الداخلية على أنها جرائم حرب، وجعل الإدارة تدعم بالكامل التحقيق مع بوتين ومقاضاته كمجرم حرب.. أي شيء أقل من ذلك هو إضرار بالشعب الأوكراني والشعب الروسي والنظام العالمي".
ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين: “القوات العسكرية ستفتح مرة أخرى صباح اليوم ممرات إنسانية للمدنيين للخروج من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا” معرباً عن الأمل بأن يعطي القادة الأوكرانيون أمراً برفع الحظر عن خروج المدنيين من المدن المحاصرة.
سي إن إن: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن "تطور" الوضع في أوكرانيا "شيء لا تريد الصين رؤيته" في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين في 5 مارس ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.
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قال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية "صعب جدا" في ظل "حصار إنساني" وقصف مكثف. وأوضح بويتشينكو في مقابلة بثت على يوتيوب مساء السبت "نحن نعيش بلا كهرباء منذ خمسة أيام وليس لدينا تدفئة أو شبكة للهاتف الجوال". وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبب في سقوط "آلاف الجرحى".
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