مصر تتكفل بنقل أربعة آلاف سائح أوكراني عالقين لديها إلى "دول جوار أوكرانيا"

قال القائم بأعمال سفارة أوكرانيا إنه هناك نحو 20 ألف سائح أوكراني علقوا في مصر، بعد انتهاء برامجهم السياحية.

أعلنت السلطات المصرية، السبت أنها نقلت إلى دول الجوار الأوكراني، أربعة آلاف سائح أوكراني وجدوا أنفسهم عالقين في مصر، بعد انتهاء برامجهم السياحية". وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي، تحملها تمديد إقامات السائحين الأوكرانيين العالقين على أراضيها.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان نُشر على صفحته في فيسبوك "تم التوافق على تسيير رحلات من شركتَي مصر للطيران وإير كايرو لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني".

وأضاف "تم حتى الآن نقل حوالي 4000 سائح أوكراني"، دون ذكر أسماء الدول، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تحملت تكاليف الرحلات الجوية. وكان القائم بأعمال سفارة أوكرانيا بالقاهرة أشار الأسبوع الماضي إلى أن هناك نحو 20 ألف سائح أوكراني علقوا في مصر، بعد انتهاء برامجهم السياحية.

وتحاول مصر التزام الحياد بخصوص الحرب التي اندلعت على الأراضي الأوكرانية. فإلى جانب تصويتها الأسبوع الماضي لصالح قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة "يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، أصدرت مصر بيانًا رفضت فيه "توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي المتعدد الأطراف".