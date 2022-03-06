طائرة العال تستعد للمغادرة من أوكرانيا وعلى متنها نحو مائة طفل أوكراني يتيم لاحتضانهم في اسرائيل

من المقرر أن يحضر في استقبال الطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي وعقيلته بتمام الساعة الثالثة في مطار بن غوريون

تنتظر رحلة العال الإسرائيلية، بهذه اللحظات، (قبل ظهر الأحد) صعود حوالي 100 طفل يتيم من أوكرانيا متن الطائرة التي ستحط بهم في مطار بن غوريون في إسرائيل، كجزء من عملية خاصة لإنقاذ حوالي 300 يهودي من أوكرانيا. وينتظر الأطفال داخل الطائرة موظفون ناطقون باللغة الأوكرانية لتأمين التواصل الجيد مع الأطفال ، بالإضافة إلى الحلوى والألعاب.

ويشعر الفريق المكلف بالمهمة بالحماسة للعلاقة المباشرة لمعظمهم بمنطقة الحرب، ولا يزال بعض أفراد عائلاتهم موجودون في منطقة الحرب.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وعقيلته سيشاركان في استقبال الطائرة بتمام الساعة الثالثة في مطار بن غوريون إلى جانب عدد من الوزراء من بينهم وزير المالية افيجدور ليبرمان ووزيرة الداخلية آييلت شاكيد ووزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تمانو شاتيه.