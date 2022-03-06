رئيس الوزراء الإسرائيلي: "زيارتي نبعت عن واجب أخلاقي واغتنام فرصة رد الخلاف بين المتنازعين ضرورة"

"هذه اللحظات التي تتزعزع فيها ثقة اليهود بالشعور بالأمان في مكان إقامتهم تذكرنا بأهمية أن يتوفر وطن لليهود"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد، في بداية جلسة مجلس الوزراء، بعد عودته من موسكو وبرلين "إنه ذهب إلى هناك من أجل المساعدة في الحوار بين جميع الأطراف، بتشجيع منهم".

وأضاف "كما نعلم جميعًا، فإن الوضع على الأرض ليس جيدًا، والمعاناة الإنسانية كبيرة وقد تتسع أكثر بكثير، إذا استمرت الأمور بوتيرتها الحالية". وأشار إلى أن هناك أيضًا إسرائيليون بحاجة إلى العودة إلى ديارهم ومجتمعات يهودية بائسة بحاجة إلى المساعدة، بحسب تعبيره. وأضاف "بطبيعة الحال، لا يمكنني التوسع أكثر. سوف نستمر في تقديم المساعدة كما هو مطلوب".

ووصف بينيت مبادرته على أنها أخلاقية وناجمة عن الشعور بالواجب ورأى أنه كان من الضروري اغتنام الفرصة لرد الخلاف بين المتنازعين، وإن كانت ضئيلة". وأضاف "نحن نستعد لموجة هجرة كبيرة بسبب ما يحدث. وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بإعداد سيناريوهات لاستيعاب أعداد مختلفة من المهاجرين وسيتم عرضها هذا الأسبوع على كابينيت مجلس الوزراء المصغر. نحن نقف أمام تحدٍ لدولة إسرائيل، لكن سبق وأن اختبرنا في الماضي تحديات مشابهة، مرارًا وتكرارًا".

وأضاف رئيس الحكومة أن "هذه اللحظات، التي يختبر خلالها العالم زلزالاً، وتتزعزع ثقة اليهود بالشعور بالأمان في مكان إقامتهم، تذكرنا جميعًا بمدى أهمية أن يتوفر وطن لليهود أينما كانوا، وبمدى أهمية أن تكون لنا دولة إسرائيل.

وفيما خص محادثات العودة لاتفاق فيينا النووي، أشاد رئيس الوزراء بقرار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي زار طهران نهاية الأسبوع المنصرم، عدم الاستجابة للمطالبة الإيرانية بإغلاق الملفات المفتوحة تحت ضغوط سياسية، واعتبر بينيت أن "هذا قرار مهني مهم للوكالة و جروسي الذين لم يستجيبوا للضغوط الإيرانية".

وشدد بينيت على أن "موقفنا من الاتفاقية معروف جيداً، فمساوئ الاتفاقية تفوق مزاياها بكثير. على أي حال، فإن الاتفاقية لا تلزم دولة إسرائيل بأي حال من الأحوال ".