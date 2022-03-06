زيلينسكي يوجه الشكر لرئيس حكومة إسرائيل على دعم أوكرانيا

زيلنسكي شكر "مواطني أستراليا على الدعم المعنوي الذي قدموه لنا في موقفهم ضد الصادرات الروسية".

قدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي في خطاب نُشر على صفحته على فيسبوك شكره لعدد من رؤساء الوزراء، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية، على دعمهم لأوكرانيا. وقال زيلينسكي: "لقد تحدثت مع رئيس وزراء أستراليا، وأشكر مواطني أستراليا على الدعم المعنوي الذي قدموه لنا في موقفهم ضد الصادرات الروسية"، وشكر رؤساء دول أخرى "رئيس وزراء ألبانيا وبلغاريا وإسرائيل لدعم أوكرانيا ".

كما خاطب زيلنسكي المواطنين الروس باللغة الروسية وقال لهم: "الأسبوع القادم هو الوقت الذي لا يزال فيه من الممكن هزيمة الشر دون خسائر لا يمكن التعويض عنها. فلا تفوتوا هذه الفرصة".