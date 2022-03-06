مولدافيا تطلب من الولايات المتحدة مساعدة إضافية لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين

مولدافيا إحدى أفقر الدول الأوروبية وتضمّ نحو 2,6 مليون نسمة ولا يسعها القيام بعبء استيعاب اللاجئين دون مساعدة

دعت رئيسة حكومة مولدافيا ناتاليا غافريليتا، الأحد الولايات المتحدة إلى تزويد بلادها بمزيد من المساعدات الإنسانية لتحمل أعباء استقبال اللاجئين الفارّين من أوكرانيا والذين وصل عددهم الآن إلى 120 ألف شخص تقريبًا.

وأبلغت غافريليتا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته لمولدافيا، إحدى أفقر الدول الأوروبية وتضمّ نحو 2,6 مليون نسمة فقط، بأن استقبال أعداد من اللاجئين على أراضيها يفوق طاقتها.

وقالت "عبر حتى اللحظة، أكثر من 230 ألف شخص قادمين من أوكرانيا الحدود منذ بداية الحرب وبقي 120 ألفا بينهم نحو مئة ألف أوكراني، في مولدافيا. ولبلد صغير مثلنا، يُعدّ هذا رقم كبير جدًا".

وتابعت أن "الجميع يشاركون في استقبالهم وايوائهم وتزويدهم بالطعام أو مساعدتهم. لكننا نحتاج للمساعدة لمواجهة تدفّق كهذا، ونحن بحاجة لذلك بسرعة كبيرة".

وأكّد بلينكن الذي كانت كيشيناو المحطة الثالثة في رحلته الأوروبية للتعبير عن دعمه لدول عدة في مواجهة روسيا، أن مولدافيا "تستطيع أن تعتمد على دعمنا الكامل". وأضاف "نقدّر الكرم والضيافة وحسن النية التي يبديها الناس تجاه المنكوبين ونريد أن نقوم بكلّ ما نستطيع القيام به لمساعدتكم على تحمّل هذا العبء".