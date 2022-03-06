إسرائيل دفعت إلى أوكرانيا بمولدات كهربائية لدعم مستشفى في لفوف بالطاقة

بادرت وزارة الخارجية إلى نقل ستة مولدات ضخمة إلى مستشفى لفوف مما سيسمح بإمداد الطاقة الكهربائية المطلوبة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد بعد إجرائه تقييمًا للوضع في أوكرانيا المهددة بحرب ما لم تلبي مطالب روسيا، على ضرورة مواصلة تقديم بعض جهود المساعدة الرئيسية لأوكرانيا. ودعا إلى استمرار خطة إنشاء مستشفى ميداني في أوكرانيا في الأيام المقبلة، لتقديم المساعدة الإنسانية المستمرة وفقًا لاحتياجات سلطات البلاد والتحضير لمساعدة اللاجئين على المعابر الحدودية الأوكرانية حيث يتمركز موظفو وزارة الخارجية.

كما لفت الوزير إلى ضرورة التركيز على معدات الشتاء. وبالإضافة إلى ذلك، بادرت وزارة الخارجية إلى نقل ستة مولدات ضخمة إلى مستشفى لفوف، مما سيسمح بإمداد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل مرافق المستتشفى المختلفة، بشكل متواصل.