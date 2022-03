منظمة الصحة العالمية تؤكد تعرض مراكز صحية في أوكرانيا للهجوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدة هجمات استهدفت منشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا، كما أنها تحقق بشأن مراكز أخرى.

وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة له على موقع "تويتر" أن "الهجمات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى"، مضيفا أن "الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت أمس السبت الهجمات على منشآت للرعاية الصحية في أوكرانيا، وقالت إن تلك الهجمات تسببت في مصرع ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين.