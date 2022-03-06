منظمة الصحة العالمية تؤكد تعرض مراكز صحية في أوكرانيا للهجوم

كانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت أمس السبت الهجمات على منشآت للرعاية الصحية في أوكرانيا،

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدة هجمات استهدفت منشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا، كما أنها تحقق بشأن مراكز أخرى.

وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدورس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة له على موقع "تويتر" أن "الهجمات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى"، مضيفا أن "الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت أمس السبت الهجمات على منشآت للرعاية الصحية في أوكرانيا، وقالت إن تلك الهجمات تسببت في مصرع ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

https://twitter.com/i/web/status/1500372569425387522 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأفادت المنظمة أيضا بإصابة ستة من موظفي الرعاية الصحية في الهجمات، ممن وصفتهم بأنهم "يعملون بجد لتوفير الرعاية الصحية العاجلة"، داعية إلى توفير "بيئة آمنة وتتمتع بالحماية" للعاملين في الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنها نشرت ستة تقارير موثقة عن الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا، وأنها تعكف على توثيق تقارير أخرى.

جاء ذلك، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم السبت أن 351 شخصاً قتلوا وأصيب 707 آخرون منذ بدء العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا حتى يوم أمس الجمعة.