قصف صاروخي روسي يدمر بالكامل مطارًا في فينيتسيا بوسط أوكرانيا الأحد

وصرح الرئيس الأوكراني أن رشقات صاروخية متتابعة بلغت 8 صواريخ، دمرت المطار في فينيتسيا عن بكرة أبيه

قال الرئيس الأوكراني إن قصفًا صاروخيًا من جانب القوات الروسية أسفر عن تدمير مطار بالكامل في مدينة فينيتسيا بوسط أوكرانيا الأحد.

وأفيد أن رشقات صاروخية متتابعة بلغت 8 صواريخ، دمرت المطار في فينيتسيا عن بكرة أبيه.

يشار إلى أن طرفي النزاع توصلا الأحد إلى إتفاق بوقف إطلاق النار في ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا لتمكين العالقين من مغادرة المنطقة المرشحة لحرب مدمرة.

وأعلن في حوالي الساعة الثانية ب. ظ. توقيت القدس عن دخول وقف إطلاق النار لفترة وجيزة حيز التنفيذ في ماريوبول، حيث نفد الطعام والماء والكهرباء وسط حوالي 400 ألف محاصر. ومن المتوقع أن يظل الممر الإنساني مفتوحًا حتى الساعة 9 مساءً، لكن هناك مخاوف من استئناف القصف كما حدث أمس.

وفر 1.5 مليون أوكراني بالفعل من بلادهم ، وهي أسرع أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. منظمة الصحة العالمية تؤكد: "هجوم على مراكز طبية في أوكرانيا .. هذا انتهاك للقانون الدولي".