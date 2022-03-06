اعتقال أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات في روسيا ضد الحرب على أوكرانيا

سجّل العدد الأكبر من عمليات الاعتقال في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي يكاترينبرغ في الأورال

اعتقل أكثر من 1100 شخص في مدن في أنحاء روسيا خلال تظاهرات اليوم الأحد ضد العملية العسكرية التي تنفّذها القوات الروسية في أوكرانيا، جاء هذا حسب ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات في روسيا.

وأفادت مجموعة "أو في دي-انفو" التي تنشط في رصد عمليات الاعتقال التي تطال تظاهرات المعارضة، أنه، تم اعتقال 1103 أشخاص في 35 مدينة.

وسجّل العدد الأكبر من عمليات الاعتقال في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي يكاترينبرغ في الأورال. واعتقلت شرطة مكافحة الشغب محتجين تجمّعوا في ساحات موسكو وسان بطرسبرغ، أكبر مدينتين روسيتين.

وأفادت "ميموريال" أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، باعتقال أوليغ أورلوف، وهو أحد أبرز نشطائها، في ساحة مانيجنايا بلوشاد في موسكو حيث كان يتظاهر.

وكانت الشرطة الروسية قد حذّرت الجمعة من أن أي محاولة لتنظيم تظاهرة غير مرخصة الأحد سيتم "قمعها على الفور" وستوجّه التّهم للمنظمين وللمشاركين فيها.

والجمعة أصدر بوتين قانونا يعرض من ينشر "أخبارا مضللة" بشان الجيش الروسي لأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما.