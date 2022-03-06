الرئيس الروسي يؤكد أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى وقف شامل وعاجل لإطلاق النار في أوكرانيا

أكد الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب إردوغان في مكالمة هاتفية، أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف الكرملين في بيان له، أن "الرئيس الروسي أكد أن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني وأنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بنّاءً في المحادثات ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض".

وكم جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى وقف شامل وعاجل لإطلاق النار في أوكرانيا، وفق ما أفاد مكتب إردوغان.

يشار إلى أن الاتصال بين الجانبين جاء قبل أيام من منتدى دبلوماسي مرتقب في مدينة أنطاليا الجنوبية من 11 إلى 13 مارس/آذار يتوقع أن يحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويذكر أن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا كان قد أكد أمس السبت على فيسبوك، أن روسيا وأوكرانيا ستعقدان غدا الاثنين جولة ثالثة من المحادثات بهدف وقف الأعمال القتالية، دون الخوض في تفاصيل .