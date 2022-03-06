إسرائيل تؤكد أنه سيتم بناء مركز لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين على الحدود الغربية لأوكرانيا

أشارت الصحيفة ، أنه سيتم بناء مستشفى ميداني قريباً في لفيف من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية

أفادت صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية، أن إسرائيل تكثف جهودها لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين دفعهم الغزو الروسي إلى مغادرة بلادهم، حيث سيتم بناء مركز للمساعدة على الحدود الغربية لأوكرانيا مع التركيز على تزويدهم بملابس الشتاء، وأنواع أخرى من الدعم.

وأضافت الصحيفة، أن "وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أبلغ وكالة التنمية والمساعدات الإسرائيلية "ماشاف"، ووزارة الصحة بالتركيز على المجالات الأربعة الرئيسية للمساعدات الإنسانية".

وأشارت الصحيفة ، أنه سيتم بناء مستشفى ميداني قريباً في لفيف من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية ومركز شيبا الطبي وصندوق المرضى كلاليت، وسيشمل على غرفة طوارئ وأجنحة للولادة والأطفال ووظائف التطبيب عن بعد للمتخصصين لتقديم رعاية طبية افتراضية من داخل البلاد.

ومن جانبه أكد وزير الصحة الإسرائيليذ أن "هذا تعبير عن التضامن ، وعن وقوفنا إلى جانب الشعب الأوكراني في أصعب أوقاته في الغزو الروسي"، مضيفا أن "ما يحدث في أوكرانيا كارثة إنسانية ضخمة ... وهذا أقل ما يمكننا فعله كبشر لمساندة أشخاص آخرين".

وتابع نيتسان هورويتز، "مثلما نريد أن يأتي الآخرون لمساعدتنا في أوقات الشدة ، لدينا أيضًا التزام أخلاقي للقيام بذلك تجاه الأشخاص والبلدان الأخرى."

وفي سياق آخر، أعلن مركز شنايدر الطبي للأطفال في إسرائيل أنه سيرسل فريقًا طبيًا إلى حدود أوكرانيا لمساعدة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم.

يشار إلى أن إسرائيل قامت الأسبوع الماضي بإرسال 100 طن من المساعدات لمساندة الشعب الأوكراني.

ويذكر أنه فر ما يقرب من 1.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط.