وزير الخارجية الأمريكي يؤكد وجود تقارير موثوقة تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

أضاف أنتوني بلينكن، أن الحرب قد "تستمر لبعض الوقت" لكنه رأى أن الرئيس الروسي "محكوم عليه بالهزيمة"

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أنه توجد تقارير موثوقة للغاية تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا وقال الوزير، "اطلعنا على تقارير موثوقة للغاية عن هجمات متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب" مشيرا أن الولايات المتحدة "تنظر" في هذه المعلومات.

وأضاف أنتوني بلينكن، في مقابلة أجرتها معه شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الحرب قد "تستمر لبعض الوقت" لكنه رأى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "محكوم عليه بالهزيمة" في أوكرانيا، مؤكدا أن "الانتصار في معركة لا يعني الانتصار في الحرب. والسيطرة على مدينة لا تعني السيطرة على قلب الشعب الأوكراني وروحه".

وتابع أنتوني بلينكن، "الشعب الأوكراني أثبت أنه لن يرضخ لفلاديمير بوتين أو روسيا ولن يسمح له بأن يحكمه".

وكان وزير الخارجية الأميركي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية"، مؤكدا خلال زيارة إلى مولدوفا "لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا"، حسب موقع الحرة.

وأضاف بلينكن أن بلاده تجري "محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين (...) للحصول على تقييم محدّث لاحتياجاتهم"، مشيرا "مع تلقينا هذا التقييم، نعمل على النظر في ما يمكننا نحن والحلفاء والشركاء إيصاله" لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي.

ومن جهتها، دعت رئيسة حكومة مولدوفا ناتاليا غافريليتا الولايات المتحدة إلى تزويدها بمزيد من المساعدات الانسانية لبلادها من اجل استقبال اللاجئين الفارّين من أوكرانيا والذين وصل عددهم الآن إلى 120 ألف شخص تقريبًا.

وأبلغت غافريليتا بلينكن خلال زيارته مولدوفا، إحدى أفقر الدول الأوروبية وتضمّ نحو 2,6 مليون نسمة فقط، بأن استقبال أعداد من اللاجئين على أراضيها يفوق طاقتها، مؤكدة أنه "في التعداد الأخير، عبر أكثر من 230 ألف شخص قادمين من أوكرانيا الحدود منذ بداية الحرب وبقي 120 ألفا بينهم نحو مئة ألف أوكراني، في مولدافيا. ولبلد صغير مثلنا، يُعدّ هذا رقم كبير جدًا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل في اليوم 11 من غزو أوكرانيا تقدمها نحو كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف أسفرت عن مقتل 351 مدنيا وجرح أكثر من 700 آخرين، كما تسببت بتهجير أكثر من 1,5 مليون شخص خارج بلادهم، بحسب الأمم المتحدة.