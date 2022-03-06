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الدفاع الروسيّة: نحذر الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف

i24NEWS - AFP

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يُظهر تسجيل الفيديو هذا الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية في 4 فبراير 2022 إطلاق قاذفات صواريخ متعددة على حقل مغطى بالثلوج أثناء التدريبات المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية
Handout / Russian Defence Ministry / AFPيُظهر تسجيل الفيديو هذا الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية في 4 فبراير 2022 إطلاق قاذفات صواريخ متعددة على حقل مغطى بالثلوج أثناء التدريبات المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية

روسيا تحذر البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية

حذّرت روسيا الأحد البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متّهمة رومانيا بانها سمحت بهبوط تلك المقاتلات.

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وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف أنه "يمكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في هذه البلدان لكي تشكل قاعدة لمقاتلات عسكرية أوكرانية واستخدامها لاحقا ضد القوات الروسية تورطا لهذه البلدان في نزاع مسلّح".

وقال كوناشنكوف إن مقاتلات أوكرانيا الجاهزة للقتال دُمّرت "كلها عمليا". ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية بفرض حظر للطيران في أجواء اوكرانيا لتجنيب البلاد مزيدا من الضربات الجوية الروسية.

وسبق أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستعتبر إقدام أي بلد على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا بمثابة انخراط في النزاع العسكري.