الدفاع الروسيّة: نحذر الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف

روسيا تحذر البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية

حذّرت روسيا الأحد البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متّهمة رومانيا بانها سمحت بهبوط تلك المقاتلات.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف أنه "يمكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في هذه البلدان لكي تشكل قاعدة لمقاتلات عسكرية أوكرانية واستخدامها لاحقا ضد القوات الروسية تورطا لهذه البلدان في نزاع مسلّح".

وقال كوناشنكوف إن مقاتلات أوكرانيا الجاهزة للقتال دُمّرت "كلها عمليا". ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية بفرض حظر للطيران في أجواء اوكرانيا لتجنيب البلاد مزيدا من الضربات الجوية الروسية.

وسبق أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستعتبر إقدام أي بلد على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا بمثابة انخراط في النزاع العسكري.