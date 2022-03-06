الكرملين: نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدثا عبر الهاتف بعد يوم من لقائهما

بعد يوم من لقائهما السياسي في موسكو، أعلن الكرملين مساء اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت مرة أخرى.

جدير بالذكر، ان بينيت اقلع امس السبت متوجهًا إلى روسيا على متن طائرة خاصة للقاء الرئيس الروسي بوتين. وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء، أشار بينيت إلى لقاء مع بوتين وقال: "حتى لو لم تكن الفرص كبيرة، فبمجرد أن يكون هناك ستكون لدينا إمكانية الوصول إلى جميع الأطراف والقدرة لفك النزاع، وأرى ذلك على أنه واجبنا الأخلاقي وسنبذل كل جهد في سبيل ذلك".

وتحدث رئيس الوزراء مع الرئيس بوتين، من بين أمور أخرى، حول وضع الإسرائيليين والمجتمعات اليهودية نتيجة للصراع الروسي الأوكراني، كما ناقش الاجتماع التقدم في المحادثات النووية في فيينا.

في غضون ذلك، وعلى خلفية الحرب في أوروبا والمحادثات النووية في فيينا، سيسافر وزير الخارجية يائير لابيد إلى لقاء سياسي غدًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وسيعقد الاجتماع ظهر غد الثلاثاء في ريغا في لاتفيا على خلفية رغبة إسرائيلية في التنسيق مع الولايات المتحدة لجهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.