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إسرائيل تستقبل مئات اللاجئين الأوكرانيين بينهم 61 يتيما

i24news

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ركاب ينزلون من طائرة تقل مهاجرين يهود فارين من الحرب في أوكرانيا ، عند وصولهم إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في اللد بالقرب من تل أبيب ، في 6 مارس ، 2022. من المقرر أن يصل مئات الأوكرانيين إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع
MENAHEM KAHANA / AFPركاب ينزلون من طائرة تقل مهاجرين يهود فارين من الحرب في أوكرانيا ، عند وصولهم إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في اللد بالقرب من تل أبيب ، في 6 مارس ، 2022. من المقرر أن يصل مئات الأوكرانيين إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع

وصل الى اسرائيل اليوم أكثر من 400 لاجئا وسيتم استقبال مئات آخرين خلال هذا الاسبوع

هبط 150 طفلا وبالغا لاجئا من الجالية اليهودية في جيتومير شمالي غربي أوكرانيا، بينهم 60 طفلا تم إنقاذهم من أحد دور الأيتام، ووصلت الطائرة مطار بن غوريون من رومانيا، بمساعدة منظمة "صداقة" والوكالة اليهودية، في حين وصل 150 آخرين مساء اليوم من بولندا. 

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وتواجد في استقبال المجموعة الاولى في المطار رئيس الحكومة نفتالي بينيت وزوجته حيث استقبلوهم في حفل مهيب مع وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تمنو شطا، بالاضافة إلى وزيرة الداخلية آييلت شاكيد، وزير المالية افيغدور ليبرمان وآخرين، وايضا تم استقبال الفوج الثاني من قبل عدد من الوزراء. 

ويشار إلى ان هذه رحالة المهاجرين الجدد الاولى التي تصل إسرائيل من بين ثلاثة آخرين كجزء من حملة "ضمانات إسرائيل"، والتي سيتم في اطارها اليوم استقبال 400 مهاجر جديد، وخلال الاسبوع سيصل المئات. 