تقرير/بنيت لوزراءه:لم أعرض نفسى أمام بوتين كوسيط إسرائيلي، أنما كناقل أمين للرسائل

المبادرة لسفر بينيت الى موسكو جاءت بمبادرة مشتركة بين رئيس الحكومة الاسرائيلي والمستشار الالماني

افادت قناة "13" الاسرائيلية أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت أبلغ وزراءه بعد عودته من اوروبا بأنه يعرض وساطة إسرائيلية بين الأطراف المتحاربة أوكرانيا "انما عرضت فقط نفسي كناقل أمين للرسائل يثق به الطرفان، إلى جانب جهات أخرى". ويقصد من "جهات أخرى" اللاعبين الآخرين المرتبطين بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية أن الحديث يدور عن جهود وساطة ألمانية-إسرائيلية، حيث أن القائدان الاسرائيلي والألماني عملا معا على مبادرة الوساطة. وأضاف ديوان رئيس الحكومة أنه بعد الاجتماع ذكر أن الرئيس الروسي "ليس متآمرا أو غير عقلاني أو يعاني من نوبات غضب". ولم يعقب ديوان بينيت عن السبب لعدم نشر صورة تجمعهما، حيث قال بينيت انه لم يرغب بالتقاط صورة يوم السبت، في حين رجح التقرير السبب بأن في اسرائيل لم يرغبوا بنشر صورة مشتركة فترة الغزو الروسي على اوكرانيا.

وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير أن الرئيس الروسي بوتين لا يريد وقف مؤقت لإطلاق النار أو ممرات إنسانية إضافية، لذلك فإن رئيس الحكومة الاسرائيلية يتصرف بحذر, وبخصوص عرض القمة في القدس، علق مسؤول كبير إنها ممكنة، لكن في إسرائيل يفضلون عدم اقامتها في حال احتلال بوتين لكييف، حين ستخرج إسرائيل بصورة سيئة جدا.

هذا وأضاف مسؤول سياسي مساء اليوم أن زيارة بينيت لا تشكل "حدث علاقات عامة" إنما يدور الحديث عن حدث دولي هام على المحور الاسرائيلي-الالماني، حيث يدور الحديث عن خطوة منسقة بين البلدين والقائدين. اضافة لذلك، قال المسؤول إن الاجتماع بين بوتين وبينيت قدم افضلية معينة وحتى تسهيلات لإحضار يهود من مناطق القتال، لكن مع ذلك ، ليس من الواضح ما الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيسين.

وافاد تقرير للصحافي باراك رافيد، أن بينيت قبل سفره الى موسكو أطلع مستشار الامن القومي الامريكي جايك ساليفان، لكن ليس من المؤكد إن كان تلقى الضوء الأخضر منه. وافاد مسؤول أمريكي الليلة أن "اسرائيل دولة ذات سيادة، لم نبعث بينيت الى بوتين ولم نطلب الا يجري الاجتماع. بوتين يبحث عن شرعية دولية ومن الممكن أن يستغل رئيس الحكومة، ونأمل أن يأخذ رئيس الحكومة هذا بعين الاعتبار".