اليوم الـ12 من حرب أوكرانيا:القوات الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوبية

الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوبية مع استهداف مدينة ميكولايف بقاذفات صواريخ

أكد مسؤول أوكراني، صباح اليوم الإثنين، أن القوات الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوبية مع استهداف مدينة ميكولايف بقاذفات صواريخ، وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا تستعد لاقتحام كييف بهدف السيطرة بالكامل على مدن إيربين وبوتشا على مشارف كييف في محاولة "للحصول على ميزة تكتيكية للوصول إلى الضواحي الشرقية لكييف عبر منطقتي بروفارسكي وبوريسبيل".

في وقت من المقرر أن تعقد خلال ساعات جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لكن الأمل بنجاحها ضئيل.

وأدى تفاقم الصراع صباح الاثنين إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق الدولية مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب وهبوط حاد في أسواق الأسهم في آسيا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية اليوم لـ 12 مع القوات الروسية في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين في ما ارتفعت العديد من المعطيات على الأرض إلى مستويات مليونية في بعض الجوانب، مع تسجيل نحو 1.5 مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم نحو البلدان المجاورة.