اليوم الـ12 من حرب أوكرانيا:القوات الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوبية
الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوبية مع استهداف مدينة ميكولايف بقاذفات صواريخ
أكد مسؤول أوكراني، صباح اليوم الإثنين، أن القوات الروسية كثفت قصفها الليلي لمدن أوكرانية في الوسط والشمال والجنوبية مع استهداف مدينة ميكولايف بقاذفات صواريخ، وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا تستعد لاقتحام كييف بهدف السيطرة بالكامل على مدن إيربين وبوتشا على مشارف كييف في محاولة "للحصول على ميزة تكتيكية للوصول إلى الضواحي الشرقية لكييف عبر منطقتي بروفارسكي وبوريسبيل".
في وقت من المقرر أن تعقد خلال ساعات جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لكن الأمل بنجاحها ضئيل.
وأدى تفاقم الصراع صباح الاثنين إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق الدولية مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب وهبوط حاد في أسواق الأسهم في آسيا.
ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية اليوم لـ 12 مع القوات الروسية في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين في ما ارتفعت العديد من المعطيات على الأرض إلى مستويات مليونية في بعض الجوانب، مع تسجيل نحو 1.5 مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم نحو البلدان المجاورة.
07 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية: سنراقب عمليات الإخلاء لمنع الطرف الأوكراني من محاولة إفشالها وتلفيق الأكاذيب عبر اتهامنا
الذهب يتجاوز حد ألفي دولار والبلاديوم يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة أوكرانيا
جولة ثالثة مرتقبة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم الإثنين
أرسلت دولة الإمارات، الإثنين، طائرة تحمل 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية، في إطار تقديم الدعم للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.
جاء ذلك استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن.
أعلن الجيش الروسي الاثنين فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق النار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.
وزارة الدفاع الروسية: سنراقب عمليات الإخلاء لمنع الطرف الأوكراني من محاولة إفشالها وتلفيق الأكاذيب عبر اتهامنا
قفزت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية اليوم الإثنين ليلامس البرميل 140 دولار مقتربا من أرقام أزمة المال الكبرى في 2008.
أنهى النفط تعاملات الأسبوع الماضي على أعلى سعر له منذ 2018 وسجل سعر لخام برنت118,11 دولار للبرميل.
أجلت الصين "معظم" مواطنيها الذين حوصروا في اوكرانيا من جراء الغزو الروسي، على ما أعلنت الاثنين سفارتها في كييف.
قبل الغزو، تجاهلت بكين تحذيرات أجهزة المخابرات الأميركية من أن هناك هجوما روسيا وشيكا لأوكرانيا، تاركة بذلك نحو ستة آلاف من مواطنيها تحت التهديد.
نقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية عن مستشار وزارة الداخلية فاديم دينيسينكو قوله للتلفزيون الأوكراني إن "عددا كبيرا إلى حد ما من المعدات العسكرية الروسية والقوات الروسية تتمركز بالقرب من كييف".
وأضاف: "نحن نتفهم أن معركة كييف هي معركة رئيسية سنخوضها خلال الأيام المقبلة".
وزارة الدفاع الروسية: سنفتح ممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي بناءً على طلب الرئيس الفرنسي ماكرون