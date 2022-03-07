مجلس النواب الأمريكي: "واشنطن تبحث حظر استيراد النفط من روسيا" و ألمانيا تعارض القرار

"المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي وأن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا"

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الأحد، أن واشنطن تبحث تشريعات لحظر استيراد النفط من روسيا "المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي وأن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع كمساعدات لأوكرانيا ردا على العملية العسكرية الروسية".

وأضافت نانسي بيلوسي أن "مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي"، موضحة أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وروسيا البيضاء ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"، حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جانب آخر، عبّر وزيرا الخارجية والمال الألمانيان أمس الأحد عن رفضهما لفرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بغزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة ايه آر دي "يجب أن نكون قادرين على الاستمرار (في فرض العقوبات) بمرور الوقت". مضيفة أن فرض العقوبات سيكون "غير مجدٍ إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات"، مشددة "نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جدا" لكن "إذا انطفأت الأنوار غدا في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقِف الدبابات".