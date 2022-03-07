تقرير: واشنطن تتهم موسكو بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا "للسيطرة على مناطق حضرية"

مسؤول أمريكي"بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن "روسيا تجند مرتزقة سوريين من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن للقتال في أوكرانيا لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية"وتابع"بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا".

فيما لم يقدم المسؤول الأأمريكي المزيد من التفاصيل، وتابع"هناك مقاتلون أجانب على جانبي الجبهة في أوكرانيا"

وفي السياق كتب نشر رجل الشيشان القوي رمضان قديروف، المتمرد السابق الذي تحول حليفا للكرملين، مقاطع فيديو لمقاتلين شيشانيين في أوكرانيا، وقال إن بعضهم قُتلوا في المعارك.

وفي السياق سافر عشرات آلاف المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها، وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ولا تزال كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية، وصعّدت قصفها للمراكز الحضرية في كل أنحاء البلاد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام، ضمت قائمة مرشحين حوالي 23 ألفاً من الشبان كانوا قاتلوا إلى جانب قوات النظام السوري ضمن ميليشيات تدعى "جمعية البستان"، التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد للالتحاق بالمعارك الدائرة في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني كان دعا أيضاً المقاتلين الأجانب من كافة أنحاء العالم إلى المجيء إلى بلاده للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، حيث أفادت مراسلة "العربية" أمس بتوجه بعض المقاتلين البلجيكيين إلى هناك.