الجيش الروسي يعلن فتح ممرات إنسانية عدة والامتناع عن إطلاق النار ابتداء من الساعة 7 صباحا من اليوم وكييف ترفض

فتح ممرات إنسانية عدة والامتناع عن إطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 (الساعة 7 بتوقيت غرينتش) لإجلاء المدنيين

أعلن الجيش الروسي في بيان، صباح اليوم الاثنين، فتح ممرات إنسانية عدة والامتناع عن إطلاق النار محليا "اعتبارا من الساعة 10 (7 بتوقيت غرينتش) لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية، في ما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، أن كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروس وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.

وقالتإيرينا فيريشتشوك "هذا ليس خيارا مقبولا" مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي "لن يذهبوا إلى بيلاروس ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا".

وأعلن الجيش الروسي، أنه سيفتح ممرا بين العاصمة كييف ومدينة غوميل البيلاروسية القريبة من الحدود الأوكرانية، ممرين آخرين سينطلقان من ماريوبول وسيسمحان بإجلاء المدنيين إما باتجاه روسيا وصولا إلى مدينة روسوتف أو غربا وصولا إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وسيسمح مساران أيضا للمدنيين بمغادرة مدينة سومي الأوكرانية، الأول باتجاه بلغورود في روسيا والثاني باتجاه بولتافا في أوكرانيا.

وقالت موسكو إنها أبلغت الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر الدولي بهذه المعلومات.

وأوضح بيان الجيش الروسي أن هذا القرار اتخذ بعد "طلب شخصي" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأجرى الرئيسان محادثات هاتفية الأحد استمرت ساعتين.

ومن المقرر إجراء جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو، اليوم الاثنين، على ما أوضحت السلطات الأوكرانية.

في الأيام الأخيرة، فشلت محاولتي إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بانتهاك شروط العملية.