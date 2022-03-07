الخارجية الصينية: بكين مستعدة "للقيام بالوساطة اللازمة لحل الأزمة الأوكرانية"

أكد وانغ يي، الالتزام الصيني إزاء هذه الصداقة مع روسيا، كما تنص المعاهدة، وهو ما يعود بالمنفعة على الدولتين

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، صباح الاثنين، إن علاقات بلاده مع روسيا هي الأكثر أهمية، مشبها صلابتها بـ"الصخر" وتابع "لدينا شراكة استراتيجية وعلاقتنا هي الأكثر أهمية على صعيد العلاقات الثنائية وتعاوننا يقدم مصلحة الدولتين ويساهم في إرساء الاستقرار والتنمية في العالم.

وأكد وانغ يي، الالتزام الصيني إزاء هذه الصداقة مع روسيا، كما تنص المعاهدة، وهو ما يعود بالمنفعة على الدولتين والعالم أجمع.وأضاف وانغ خلال مؤتمر صحافي سنوي إن "الصداقة بين الشعبين متينة جدا وآفاق التعاون المستقبلي للجانبين واسعة جدا" مضيفا أن الصين سترسل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا وهي "على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للقيام بالوساطة اللازمة".

وقالت بكين مرارا إنها ستؤدي "دورا بناء في الدعوة إلى مفاوضات" لحل الأزمة لكنها لم تلتزم حتى الآن الانضمام إلى أي محادثات سلام أو استضافتها

وتجد بكين نفسها في وضع دبلوماسي صعب منذ بدء الأزمة إذ رفضت إدانة موسكو، حليفتها المقربة، بعدما روجت الشهر الماضي لشراكة استراتيجية "لا حدود لها" بين البلدين.

ومن جهته قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأسبوع المنصرم في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية اليومية، إن "الصين يجب أن تتوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لأن القوى الغربية لا تستطيع القيام بهذا الدور"