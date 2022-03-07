وزيرة الداخلية الإسرائيلية: "لا يمكن لدولة أن تفتح أبوابها دون قيود"

"حوالي 2800 مواطن أوكراني دخلوا البلاد حتى الآن، فقط 10 في المئة منهم يعتبرون مؤهلين للحصول على الجنسية"

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد لإذاعة "كان" صباح اليوم الاثنين، "لا يمكن لأي دولة أن تفتح أبوابها لأي شخص يريد ذلك دون أي قيود، وبالتأكيد ليست دولة صغيرة مثل إسرائيل" وأضافت "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وسنرحب باللاجئين،و سيتعين علينا صياغة سياسة منظمة".

وأكدت أييليت شاكيد خلال المقابلة، أن "حوالي 2800 مواطن أوكراني دخلوا البلاد حتى الآن، فقط 10 في المئة منهم يعتبرون مؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون العودة، الذي يضمن حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل"

وأشارت شاكيد محذرة إلى أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، بالتأكيد، كدولة غربية، سنرحب باللاجئين، وفي الأيام المقبلة، سيتعين علينا صياغة سياسة منظمة".

وقالت شاكيد إن "مكتبها سوف يسمح بتخصيص حصة إنسانية لمن ليس لهم حق بموجب قانون العودة" وأفادت "ستستقبل إسرائيل في نهاية المطاف لاجئين أكثر من بريطانيا وأي دولة غربية ليست على الحدود مع أوكرانيا"

وكانت سلطة السكان والهجرة، ق أعلنت اليوم الاثنين أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، "وصل 2792 مدنيا من أصل أوكراني إلى إسرائيل حتى الآن، مُنع 129 منهم من دخول البلاد"