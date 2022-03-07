الإمارات ترسل 30 طنا من المواد والإمدادات الطبية لإغاثة المدنيين في أوكرانيا

"هبطت الطائرة في مدينة لوبلن في بولندا وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، اليوم الإثنين،إن طائرة محملة بـ 30 طنا من المواد والإمدادات الطبية والاغاثية وصلت إلى بولندا ليتم تحريكها إلى داخل أوركانيا"في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا في مدينة لوبلن في بولندا وتم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية( وام)جاءت المبادرة استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار، في ظل وجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ حتى الآن.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبي: "يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص دولة الإمارات على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين خاصة من النساء والأطفال بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية".

وأكد التزام دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، وعلى وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب جميع شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية طارئة، ترسيخاً لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائم على العطاء والتسامح وخدمة الإنسانية جمعاء دون أي تمييز أو تفرقة.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت عن تبرع بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز دولة الإمارات على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.