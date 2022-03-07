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تركيا تعلن إستضافة محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا السبت الوشيك

i24NEWS - AFP

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ندي تركي يحمل بوقًا عليه العلم التركي أثناء مشاركته في عرض عسكري خلال الاحتفال بيوم الجمهورية التركية في اسطنبول ، الجمعة 29 أكتوبر 2021
(AP Photo/Emrah Gurel)ندي تركي يحمل بوقًا عليه العلم التركي أثناء مشاركته في عرض عسكري خلال الاحتفال بيوم الجمهورية التركية في اسطنبول ، الجمعة 29 أكتوبر 2021

مولود تشاوش اوغلو، تركيا ستستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا السبت المقبل.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو, اليوم الإثنين، أن بلاده ستستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا السبت المقبل.

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وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر، "إثر مبادرات من جانب الرئيس رجب طيب اردوغان وجهودنا الدبلوماسية المكثفة قرر وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافرورف واوكرانيا دميترو كوليبا الاجتماع بمشاركتي على هامش" منتدى انطاليا الدبلوماسي. فيما أكدت من جانبها موسكو هذا اللقاء.