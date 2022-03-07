روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية في قضية الغزو على أوكرانيا

وجد الوفد الأوكراني نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدء بعرض قضيته باسم شعب يتعرض على حد قوله لهجمات قاتلة

امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية الاثنين، في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها. وقدّمت كييف طلبا في 26 شباط/فبراير أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووجد الوفد الأوكراني نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدء بعرض قضيته باسم شعب يتعرض على حد قوله لهجمات قاتلة واضطر إلى الاحتماء بسبب المخاطر المتواصلة.

وقالت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية "إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوي".

من جانبه، قال ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى هولندا حيث يقع مقر المحكمة، إن الحكومة الروسية لم تكن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي.

وانتقد ممثل أوكرانيا في المحكمة في لاهاي أنطون كورينيفيتش، روسيا لعدم حضورها إلى المحكمة. وأشار إلى أن "كون المقاعد التي كان يفترض أن تملأها روسيا شاغرة يكشف الكثير" عن موقفها.

وأضاف "إنهم ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنون حربا عدوانية ضد بلدي. هذه هي الطريقة التي تحل من خلال روسيا النزاعات".

وأوضح كورينيفيتش أن محكمة العدل الدولية "لديها مسؤولية التحرك".

تأسست محكمة العدل الدولية العام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول وتعتبر أحكامها ملزمة ونهائية، ولكن المحكمة لا تملك الوسيلة لإرغام الدول على تنفيذ أحكامها.