السفير الأوكراني لدى إسرائيل:"القدس مكان ممكن للمفاوضات مع روسيا"

السفير الأوكراني شكر رئيس الحكومة الاسرائيلية على جهود الوساطة التي بذلها نهاية الاسبوع الماضي

شكر السفير الاوكراني لدى إسرائيل ايفجان كورنتشيوك اليوم رئيس الحكومة نفتالي بينيت على جهود الوساطة التي بذلها نهاية الأسبوع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال كورنتشيوك في مؤتمر صحافي اليوم "ما يحدث لدينا يشبه حرب الغفران لديكم، نحن لسنا متأكدين إن كان هذا سينفع أم لا، لكن الحقيقة أن رئيس الحكومة ترك البلاد يوم السبت للتحدث عن السلام-هو أمر غير مسبوق، أنا لا أعرف أمرا كهذا حدث في الماضي". وأضاف كورنتشوك بأن الحكومة الأوكرانية ترى أن القدس مكانا ممكنا لإقامة المفاوضات مع روسيا.

وقبل وقت قصير من ذلك، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت إلى قضية استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، في مستهل اجتماع اللجنة الوزراء لشؤون الهجرة والاستيعاب:"يجب ألا نتيح لبيروقراطريتنا الداخلية بأن تضع العقبات أمامنا، يجب أن نعرف كيف نقلب العوالم ونقطع البيروقراطية بمواجهة هذه المهمة التاريخية".

وأضاف بينيت أن "دولة إسرائيل هي ملجأ لليهود في ضائقة. هذه هي وظيفتنا. دولة إسرائيل قامت بذك أكثر من مرة بتاريخها ونحن سنؤدي هذه المهمة المقدسة أيضا هذه المرة"

من جانبها أعلنت سلطة السكان والهجرة صباح اليوم أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وحتى اليوم وصل إلى إسرائيل 2,792 مسافرا يحملون الجواز الأوكراني، من بينهم 129 مسافرا تم رفضهم. في حين وصل خلال الـ24 ساعة الماضية 745 مسافرا من بينهم 17 تم رفضهم.