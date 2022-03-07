ماكرون يدين الإدعاء الروسي بخصوص مسألة الممرات الإنسانية ويعتبره "استخفافًا بالمبادئ"

دان ماكرون ادعاء بوتين نقل أوكرانيين إلى روسيا "كلّ هذا ليس جديًا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يُحتمل"

دان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "استخفاف" بوتين بالمبادئ "السياسية والأخلاقية" حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية "لنقلهم إلى روسيا".

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "أل سي اي" الفرنسية "ليست هذه الممرات ببساطة ما هو مهم، أو هذا الخطاب المنافق القائم على قول: سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا". وأضاف "كلّ هذا ليس جديًا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يُحتمل بالنسبة لي".

وفي السياق، اتّهم كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف الإثنين أوكرانيا بإغلاق الممرات الإنسانية أمام المدنيين الفارين من تقدّم القوات الروسية، واصفًا ذلك بأنه "جريمة حرب".

وقال فلاديمير مدينسكي للتلفزيون الرسمي "يواصل القوميون الذين سيطروا على مواقع في المدن احتجاز مدنيين فيها"، متّهما كييف باستخدام المدنيين "كدروع بشرية" ووصف الأمر على أنه "جريمة حرب بلا شك". وأضاف أن جولة المحادثات الجديدة بين البلدين