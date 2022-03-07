لابيد يؤكد لنظيره الأمريكي: "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا"

قال لابيد لبلينكن إن"الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أثناء لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الإثنين إن "الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه".

وأشار لابيد إلى جهود الوساطة التي تقوم بها إسرائيل على أرفع المستويات بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا".

وصرح لابيد بعد لقائه الوزير الأمريكي أن "إسرائيل تساعد في جهود الوساطة مع ألمانيا وفرنسا، لكننا نواصل إدانة الغزو الروسي. لا يوجد مبرر لانتهاك السيادة الأوكرانية وقتل المدنيين الأبرياء".

ونوه الوزير إلى أنه "تحت قيادة رئيس الوزراء بينيت، تحافظ إسرائيل، على اتصالات مستمرة مع روسيا والرئيس بوتين، وكذلك مع أوكرانيا والرئيس زالانسكي. هدفنا واحد: وقف الحرب ومنع المزيد من المعاناة والخسائر".

وأوضح لابيد أن أمن إسرائيل يتقدم على كافة المصالح وأشار إلى أنه "لدينا مصالح أمنية حيوية تجاه روسيا على حدودنا الشمالية، ونحن ملتزمون بسلامة وأمن مئات الآلاف من اليهود والإسرائيليين في روسيا وأوكرانيا".

وشدد لابيد على أن "جهود الوساطة لدينا تبذل بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي أعظم وأوثق حليف لنا". لافتًا إلى "أننا ندعو إلى فتح ممرات إنسانية آمنة في المدن التي تتعرض للقصف. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مما سيسمح للمفاوضات بإعادة السلام والهدوء إلى أوكرانيا.

وفي الشأن الإيراني قال وزير الخارجية "في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل جهودها لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية. الاتفاق النووي الذي سيتم توقيعه في فيينا هو اتفاق سيء وغير فعال. وإسرائيل تعتبر نفسها غير ملزمة به، وتحتفظ بحرية التصرف بأي شكل من الأشكال ضد البرنامج النووي الإيراني".

ويلمح لابيد إلى الدعم المستمر الذي تحرص دولة إسرائيل على تقديمه لأوكرانيا منذ أول يوم للغزو الروسي، لا سيما أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت دفع بمبادرة غير مسبوقة للوساطة بين الطرفين المتحاربين. وأوفدت إسرائيل طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين فضلاً عن استيعاب اللاجئين منهم بأعداد غير مسبوقة.

وصرح لابيد بعد لقائه الوزير الأمريكي أن "إسرائيل تساعد في جهود الوساطة مع ألمانيا وفرنسا، لكننا نواصل إدانة الغزو الروسي. لا يوجد مبرر لانتهاك السيادة الأوكرانية وقتل المدنيين الأبرياء".