اليوم الـ13 من حرب أوكرانيا: استمرار المعارك في ضواحي كييف قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
قال زيلينسكي إن "بوتن لن يتوقف عند أوكرانيا"، محذرا من أنه "سيفترس" دولا أخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو".
لليوم الـ 13 من الحرب في أوكرانيا، تستمر المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وعلى محوريها الشمالي والشمالي الغربي، قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في وقت تتواصل فيه العقوبات الدولية على روسيا.
وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، في قصف للقوات الروسية على مجمع سكني في مدينة سومي شمالي شرقي البلاد فجر اليوم الثلاثاء. وأظهرت صور بثها ناشطون آثار قصف على مبنى سكني وتهدم جزء من المبنى.
ومن جهتها أعلنت هيئة الأركان الروسية أن وقفا لإطلاق النار سيسري ابتداء من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، لضمان عمل الممرات الآمنة في عدة مدن أوكرانية، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها تراقب تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.
08 مارس 2022
أعلنت زارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات لوغانسك تسيطر على 11 بلدة مشيرة إلى أنه تم تدمير مطار أوزيرنويه في منطقة جيتومير وطائرتين من طراز ميغ وسوخوي وأكثر من 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 المنصرمة.
قالت كييف وتقارير غربية إن 4 ضباط كبار في الجيش الروسي قتلوا خلال المعارك الأخيرة مع القوات الأوكرانية، بيما أكد مصدر من داخل روسيا مقتل واحد على الأقل من هؤلاء.
وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة.
وذكرت أن اللواء فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فيما لم تعلق روسيا على الحدث حتى الآن.
شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، على أن عمليته العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا لما هو مخطط له، لكن على أرض المعركة تواجه قواته مشكلات عديدة، لعل من بينها الأمور اللوجستية.
وتقترب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من إكمال أسبوعها الثاني، ولا توجد مؤشرات في الأفق لوقف إطلاق نار فوري ينهي إراقة الدماء.
تعهّدت روسيا بفتح ممرات إنسانية صباح الثلاثاء من أجل السماح لآلاف المدنيين بالفرار من المدن الأوكرانية الرئيسية الواقعة تحت نيران المدفعية الروسية منذ أسبوعين، بعد العديد من المحاولات الفاشلة.
وأعلنت موسكو مساء الاثنين وقف إطلاق النار "اعتبارا من الساعة 10,00 صباحا بتوقيت موسكو (07,00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 آذار/مارس" لإجلاء المدنيين من كييف ومن مدن سومي وخاركيف وتشرنيغوف وماريوبول، وفق ما أفادت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان.
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وقع فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.
وقدرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 12 يوما.
قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا ، إن "المتطرفين الأوكرانيين يقصفون لوهانسك ويرفضون دعوتنا لوقف إطلاق النار"مؤكدا أنه سيبدأ صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين.
طلب رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي الاثنين من القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا إبداء تصميمها على منع اندلاع "حرب بين قوى عظمى" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
أعلنت منظمات إغاثية هولندية الإثنين أنّها نظّمت حملة تبرّعات وطنية لصالح أوكرانيا جمعت حتى اليوم أكثر من 106 ملايين يورو، مشيرة إلى أنّ هذا المبلغ سيذهب لمساعدة ضحايا الحرب في هذا البلد.